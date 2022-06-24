Teknik direktör Domenec Torrent ile yollarını ayıran Galatasaray, bu koltuğa Okan Buruk'u getirdi. Sarı-kırmızılı takım başkan Dursun Özbek'in katılımıyla 48 yaşındaki çalıştırıcıya imza töreni düzenledi. Başkan Özbek, "Bu yüce görevde Okan Hoca'ya ve ekibine sonsuz başarılar diliyorum." ifadelerini kullanırken; teknik direktör Okan Buruk ise, "Tüm oyuncularımı görmek istiyorum. Özellikle orta sahadaki eksikler üzerinde yoğunlaşacağız. Forvete de bir takviye yapabiliriz." şeklinde konuştu. İşte o sözler... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Teknik direktör Domenec Torrent ile yol ayrımına giden Galatasaray, yeni çalıştırıcı olarak Okan Buruk'la resmen anlaşma sağladı.

Sarı-kırmızılı takım, deneyimli antrenör için imza töreni düzenledi.

DURSUN ÖZBEK: OKAN BURUK BURADA OLMAYI HAK EDİYOR

Bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, kombinelerimiz büyük bir satış hızına erişti. Localarımızda neredeyse doldu. Bizi yalnız bırakmayacaklarına eminim. Daha ilk günden bunu gösterdiler. Taraftarlarımıza teşekkür ederim, sağ olsunlar, var olsunlar.

Okan Buruk'un yuvasına dönmesinin mutluluğunu ve heyecanını hep beraber yaşıyoruz. Okan kardeşimin burada olmasının sebebi sadece Galatasaraylı olması değil. Burada olmayı fazlasıyla hak ediyor.

"3. KEZ 17 MAYIS'I YAŞAMAK İÇİN BURADA"

Okan Hocamız 3. 17 Mayıs'ını yaşamak için burada. 17 Mayıs'ta ilk kez Galatasaray forması giydi, sonrasında 17 Mayıs'ta UEFA Kupası'nı gözyaşları içerisinde kaldırdı. Hepimizin gurur duyacağı bir Galatasaray, Okan Hoca ile çok daha yakın. Bu yüce görevde Okan Hoca'ya ve ekibine sonsuz başarılar diliyorum.

Geçmişten gelen tecrübelerimiz var. Ben ve yönetimdeki arkadaşlarımın bir amacı var. Hem sportif başarıyı hem de mali yapıyı sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz. Çünkü eğer sürdürülebilir mali yapıya sahip değilseniz başarılar günlük oluyor.

"TARAFTARLARIMIZ ENDİŞE ETMESİN"

Çalışmalarımızı yapıyoruz, sürdürüyoruz. Bunları yaparken bizim Galatasaray'ın 25-30 yılını da planlamamız lazım. Teslim aldığımız bu bayrağı, çocuklarımıza torunlarımıza daha yukarda teslim etmek zorundayız. Taraftarlarımız hiç endişe etmesinler. Büyük bir gayretle çalışıyoruz. Onları mutlu etmek istiyoruz.

"GELECEĞİ FEDA ETMEYECEĞİZ"

2017'de 10 tane yeni transfer yapmışız, 10'u da ilk 11'de oynadı. Bu oyuncular Galatasaray'ı şampiyonluğa götürdü. Çok titiz çalışmıştık. O dönemden deneyimlerimiz var. Profesyonel ekibimiz hemen hemen aynı. Bu kadro taraftarları mutlu etti. Geleceği feda etmeden transfer edeceğiz.

2000 ruhunu yaratmaya çalışıyoruz. Galatasaray'a unutulmaz bir 4 yıl yaşattılar ve sonunda UEFA Kupası ile taçlandırdılar. Örnek alınması gereken bir dönemdi. İnşallah aynı ruhu tekrar getireceğiz.

OKAN BURUK: TEK HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK

Hedeflerimiz çok büyük. Bu seneki tek hedefimiz şampiyonluk. Şampiyonluk için elimizden gelenin en fazlasını ortaya koyacağız. Geçen sezonun mutsuzluğunu ortadan kaldıracağız.

"TRANSFERE YOĞUNLAŞTIK"

Transfere yoğunlaştık. İyi kadro için yönetim gerekeni yapacak. Galatasaray taraftarının hak ettiği, mutluluk, güzel günler, sahada her şeyini veren bir takım. Hepsini ortaya koymaya çalışacağız. Geçen sene bitti. Bütün oyuncuları ayağa kaldıracağız.

"BUGÜN ÇOK ÖNEMLİ BİR GÜN"

Bugün benim için çok önemli bir gün. Hem 24 Haziran'da Galatasaray'a imza atıyorum hem de oğlumun doğum günü bugün. Hem baba olmanın mutluluğunu yaşadığım gün, hem Galatasaray'a teknik direktör olduğum bir gün. Galatasaray'da olmamdan en büyük mutluluğu oğlum duydu... İnşallah ona yakışır başarıları, onun güldüğü günleri hem biz yaşayacağız hem de taraftarımıza yaşatacağız.

Florya'da bulundum. Oradaki atmosferi tekrar yaşamak. O günleri tekrar anmak. Çok mutlu günler yaşadım. 7 şampiyonluk, UEFA , Süper Kupa. 5 Türkiye Kupası. Futbolcu olarak çok güzel günler yaşadım orada.

"İNANCIMIZ YÜKSEK"

Kriter olarak şampiyonluğa uyuyoruz. Eski bir Galatasaray oyuncusu olarak. Son dönemde de Fatih Hoca ve Hamza Hoca. Şampiyonluk yaşayan hocalar. Psikolojik olarak iyi başlıyoruz, inancımızı yüksek tutabiliriz.

"TÜM OYUNCULARI GÖRMEK İSTİYORUM"

Uzun yıllardır çalıştığım kendi ekibimle geliyorum. Üzerine eklemeler de olacak. Bunu ilerleyen günlerde açıklayacağız. Kendi ekibim zaten beni bekliyordu. Pazartesi takımın başında olacağız. Pazartesi günü antrenmanlar başlıyor. Tüm oyuncularımı görmek istiyorum. En iyisini nasıl yapabiliriz bunu değerlendireceğiz. Bazı oyuncular bizimle devam edecek, bazı genç oyuncuları kiralayacağız.

"ORTA SAHAYA YOĞUNLAŞACAĞIZ"

Bu takımın mevcut ana ihtiyaçları var. Özellikle orta sahadaki eksikler üzerinde yoğunlaşacağız. Hem Türk oyuncular hem yabancı, kaliteli, direkt fayda sağlayacak oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz.

Antrenman programımız 4 Temmuz olarak planlanmıştı. 27 Haziran'a çektik. Akşam üzeri antrenmana başlayacağız. Hedeflerimizi belirteceğiz, isteklerimizi anlatacağız. Sahada da onlara iyi çalışacağımızı göstereceğiz. Planlamamız var. Antrenman yüklerini belirleyeceğiz.

"BABAMDAN GALATASARAYLIYIM"

Rahmetli babamdan Galatasaraylıyım. Aileden gelir bizim Galatasaraylılığımız. Burada 20'ye yakın kupa kazandım. Ben her zaman Galatasaraylılığımı korudum. 2008'de şampiyon olarak ayrıldım. Galatasaray için buradayım. Başarıdan başka beklentim yok.

"FORVETE BİR TAKVİYE YAPABİLİRİZ"

Elimizdeki oyuncuları görüp tanımak istiyoruz. Diagne sakatlıktan döndü, son durumunu bilmiyoruz. Gomis, Mohamed, hepsi çok değerli ve bizim oyuncularımız. Galatasaray forvette her zaman çok oyuncu ile olmak zorunda. Oraya bir takviye daha yapabiliriz.

4-3-3 ve bazen 4-4-2'yi kullandım her zaman. Savunmayı dörtlü düşünüyorum. Alacağımız oyuncuların tiplemesine göre formasyon üzerinden gideceğiz. Burada oyuncu kalitesinin yanı sıra zekası da önemli. Galatasaray oyuncuları da yüksek zekaya sahip isimler.

"BELİRLEDİĞİMİZ OYUNCULAR VAR"

Galatasaray'ın orta sahasında oynayan oyuncuların oyunun iki yönünü de oynaması ve skora katkıda bulunması lazım. Orta sahaya takviye düşünüyoruz, belirlediğimiz oyuncular var.

Şampiyonluk yolundaki en büyük kozumuz, birlikteliğimiz olacak. Taraftarlarımız bize her zaman destek veriyor ama özellikle bu sezon daha çok birlik olma zamanı. Küçük şeyleri bir kenara bırakıp, sadece Galatasaray'ın başarısı için birlik olmamız gerekiyor.