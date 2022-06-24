Galatasaray, teknik direktör konusunu Okan Buruk'la çözmesinin ardından transferde atağa kalktı. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Joao Mario için harekete geçti. Portekiz basınında yer alan habere göre, Cenk Ergün'ün kısa süre içinde yıldız futbolcunun kulübü Benfica'yla görüşmelere başlayacağı ifade edildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Galatasaray'da, başkan ve teknik direktör belirsizliğinin sona ermesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı.

Sarı kırmızılıların yeni teknik direktörü Okan Buruk, başkan Dursun Özbek'e transfer konusunda görüşlerini iletti.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Cimbom'un gündemine flaş bir isim geldi.

Portekiz basınında yer alan habere göre, Galatasaray, Benfica'da top koşturan Joao Mario'nun transferi için devreye girdi.

Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün, adı Fenerbahçe'yle de anılan Portekizli yıldız için Benfica'yla görüşeceği ifade edildi.

Ergün'ün, Portekiz kulübünün temsilcileriyle yapacağı görüşmede, oyuncunun şartlarını soracağı ve transferin ilerleme ihtimalinin olup olmadığını göreceği belirtildi.

29 yaşındaki Joao Mario, geçen sezon 45 maçta forma giydi. Yıldız orta saha 45 maçta, 4 gol ve 7 asist kaydetti.

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Mario'nun, kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Joao Mario kariyerinde, Inter, Sporting, West Ham, V. Setubal, Lokomotiv Moskova ve Porto gibi takımlarda da boy gösterdi.

Portekiz Milli Takım'ıyla 50 karşılaşmada görev alan Mario, 2 de gol attı.