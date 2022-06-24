Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk, imza töreninde açıklamalarda bulundu. Buruk, sarı kırmızılı takımın başına geçmesinin ardından Fatih Terim'in kendisini aradığını açıkladı.

İşte o sözler:

"Fatih Hoca benim için çok değerli. Uzun yıllar birlikte çalıştık. Şampiyonluklar yaşadık. Galatasaray için çok değerli bir isim. Dün Fatih Hocam beni aradı, "hayırlı olsun, elimizden ne geliyorsa sorabileceğin her şeyde yanındayım" dedi.

"Fatih Hocama elimden gelenin en fazlasını yapacağımı söyledim. Hocama çok teşekkür ediyorum, yanımızda olduğu için."