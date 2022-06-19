Eski başkan Burak Elmas, Cyle Larin'le yaptığı ön anlaşma ile ilgili bilgileri Dursun Özbek'e sundu.
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan Cyle Larin hamlesi! Temaslara başlandı...
GALATASARAY HABERLERİ - Sarı-kırmızılılarda gündem hücuma takviye olarak öne çıktı. Başkan Dursun Özbek ve yönetimi bu doğrultuda birçok oyuncuyla ile görüşülrken hoca seçiminin ardından transferlerde de imzaları peş peşe attıracak. İşte listede yer alan Cyle Larin gelişmesi...(GS SPOR HABERLERİ)
Eski başkan Burak Elmas, Cyle Larin'le yaptığı ön anlaşma ile ilgili bilgileri Dursun Özbek'e sundu.
Beşiktaş'tan yılda 1.5 milyon euro kazanan Larin'in yıllık 2.5 milyon euro ücret ve 3 yıllık sözleşme istediğini ifade etti.
Bunun üzerine sarı-kırmızılılar, Kanadalı oyuncunun menajerini aradı.