Cyle Larin futbola da bu ülkede başlamıştır. Kanada kulüplerinden olan Sigma FC ile 2007 – 2013 yılları arasında altyapı kariyerine başlamıştır. Sigma FC ile gençlik kulüplerinden olan takımlarla maç yapmıştır. Cyle Larin daha sonra Connecticut Huskies ile anlaşmıştır. Bir dönemde bu takımın altyapısında forma giymiştir. 2014 yılında ise ilk profesyonel imzasını atmıştır.

