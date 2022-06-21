SON DAKİKA: Galatasaray'da Domenec Torrent ile yollar ayrıldı
Galatasaray'da Teknik Direktör Domènec Torrent ile yardımcıları Jordi Gris Vila, Jordi Guerrero Costa, Julián Jiménez Serrano ve Ricard Segarra Aragay’ın sözleşmeleri kulüp tarafından feshedildi.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 21.06.2022- 19:46 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022- 20:20
İŞTE AÇIKLAMA
Teknik Direktör Domènec Torrent Font ile yardımcıları Jordi Gris Vila, Jordi Guerrero Costa, Julián Jiménez Serrano ve Ricard Segarra Aragay'ın sözleşmeleri Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. tarafından feshedilmiştir.
Galatasaray'da Domenec Torrent, Burak Elmas'ın başkanlığı döneminde Fatih Terim'in ardından göreve gelmişti. Sarı-kırmızılı takımın başında 20 maça çıkan 59 yaşındaki teknik adam bu karşılaşmalarda; 7 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik yaşadı.