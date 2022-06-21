SON DAKİKA: Galatasaray'da Domenec Torrent ile yollar ayrıldı

SON DAKİKA: Galatasaray'da Domenec Torrent ile yollar ayrıldı

Galatasaray'da Teknik Direktör Domènec Torrent ile yardımcıları Jordi Gris Vila, Jordi Guerrero Costa, Julián Jiménez Serrano ve Ricard Segarra Aragay’ın sözleşmeleri kulüp tarafından feshedildi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.06.2022- 19:46 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022- 20:20