BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Eski Galatasaraylı Erick Pulgar Beşiktaş'a önerildi!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Romain Saiss'i kadrosuna katarak başlamıştı. Ayrıca Gedson Fernandes'i de resmen açıklayan siyah-beyazlılar, transferlere hız vermişti. İtalyan basını, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Erick Pulgar'ın Beşiktaş'a önerildiğini yazdı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)