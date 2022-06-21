Geçtiğimiz sezon orta saha bölgesinde sıkıntı çeken Galatasaray, bu bölgeyi devre arasında Fiorentina'dan Erick Pulgar'ı kiralayarak doldurmuştu.
Pulgar, ligin ikinci yarısında G.Saray adına sadece 11 maça çıktı ve 602 dakika sahada kalabildi. Sarı-kırmızılılarda bu mevkiye merhem olamayan 28 yaşındaki isim, sözleşmesinin bitmesinin ardından İtalya'ya geri dönmüştü.
İtalyan basını 1.87'lik önlibero için flaş bir transfer iddiası ortaya attı.
BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ
Habere göre, Fiorentina ile 1 yıl sözleşmesi kalan Şilili orta sahanın, Beşiktaş'a önerildiği belirtildi.
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