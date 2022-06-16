Yeni başkan Dursun Özbek'in mazbatasını almasından sonra Galatasaray'da teknik direktör arayışları hız kazandı.
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da hoca konusunda ters köşe! Rose ve Okan Buruk derken...
Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılılarda teknik direktör konusunda flaş gelişmeler yaşandı. Gündemde Marco Rose ve Okan Buruk isimleri varken listeye sürpriz bir isim eklendi. İşte Galatasaray'da yaşanan son detaylar...(GS SPOR HABERLERİ)
Yeni başkan Dursun Özbek'in mazbatasını almasından sonra Galatasaray'da teknik direktör arayışları hız kazandı.
Son olarak Borussia Dortmund'u çalıştıran Marco Rose'yi ilk aday olarak belirleyen Sarı- Kırmızılılar, Alman hocayı ikna turlarına resmen başladı.
BAZI PÜRÜZLER VAR
Başkan Özbek'in futbolun başına getirmeye karar verdiği Cenk Ergün'ün Rose ile görüşmeleri sürdürdüğü şu anda ekonomik şartlarda bazı sıkıntılar yaşandığı öğrenildi.