GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent dönemi sona erdi!
Galatasaray'da Teknik Direktör Domènec Torrent ile yardımcıları Jordi Gris Vila, Jordi Guerrero Costa, Julián Jiménez Serrano ve Ricard Segarra Aragay’ın sözleşmeleri kulüp tarafından feshedildi. Detayları A Spor yorumcusu Nevzat Dindar aktardı.
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