Galatasaray yeni başkanını seçti. Sarı-kırmızılılarda büyük bir heyecan içinde geçen yarışı kazanan Dursun Özbek 39. başkan seçildi.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Aslan'dan stopere Becir Omeragic hamlesi!
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı ekipte yeni başkan Dursun Özbek'in belli olmasının ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Victor Nelsson'un takımdan ayrılma ihtimalini düşenen Aslan, Becir Omeragic için harekete geçti. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)
Galatasaray yeni başkanını seçti. Sarı-kırmızılılarda büyük bir heyecan içinde geçen yarışı kazanan Dursun Özbek 39. başkan seçildi.
Yapılan seçimin ardından gözler teknik direktör ve transfere çevrildi.
Teknik direktör listesinde Okan Buruk'u üst sırada tutan yeni yönetim, yapılacak takviyeler için kolları sıvadı.