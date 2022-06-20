Galatasaray transfer haberi: Dursun Özbek'in sarı-kırmızılılarda başkanlığa seçilmesinin ardından hareketli saatler yaşanıyor. Transferde harekete geçen Galatasaray'a sürpriz bir öneri geldi. Sarı-kırmızılı takıma, Al-Nasr ile sözleşmesi sona eren Dia Saba önerildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesinin ardından sarı-kırmızılılarda hareketli saatler yaşanıyor. Galatasaray'da öncelikli hedef teknik direktör Torrent ve sportif direktör Sensibile ile yolları ayırmak. Sarı-kırmızılılar teknik direktörlük görevi için ise Okan Buruk'la anlaşma sağladı. Torrent ile yollar resmen ayrıldıktan sonra Okan Buruk ismi resmen açıklanacak.

Galatasaray'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılı ekibe sürpriz bir transfer önerisi geldi. fotomac.com.tr editörlerinden Bora Salgın'ın edindiği bilgilere göre, Galatasaray'a Al-Nasr ile sözleşmesi biten Dia Saba önerildi.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ!

29 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Birleşik Arap Emirlikleri'nde 29 maçta 13 gol 9 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekmişti. İsrailli futbolcu 10 numara bölgesinde forma giyiyor.

DIA SABA KİMDİR?

İsrail doğumlu Dia Saba, futbola Beitar Tubruk'un altyapısında başladı. Ülkesinin takımlarından Maccabi Tel Aviv, Hapoel Beer Sheva, Ihud Bnei Sakhnin, Maccabi Petah Tikva, Maccabi Netanya takımlarının formasını giyen tecrübeli 10 numara, 2019 yılında Çin ekibi Guangzhou City'ye 4.3 milyon Euro bedelle transfer oldu.

İsrailli futbolcu 2020 Eylül'de Al-Nasr'a 2.5 milyon Euro bedelle transfer oldu. 29 yaşındaki futbolcunun Birleşip Arap Emirlikleri ekibiyle olan sözleşmesi sona erdi. Dia Saba İsrail Milli Takımı'nda 11 maça çıktı. Deneyimli futbolcu bu maçlarda 3 gol kaydetti.