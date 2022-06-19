Galatasaray transfer haberi: Beşiktaş, sarı-kırmızılı ekibin peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i kadrosuna katarak ezeli rakibine önemli bir çalım atmıştı. Galatasaray'dan da bir karşı hamle gelmek üzere... Sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlar, Talisca'nın transfer edilmesini için yönetimi mesaj yağmuruna tuttu. İşte detaylar...

Galatasaraylı taraftarlar Beşiktaş'ın eski futbolcuları Gedson Fernandes'i kadrosuna katması için Anderson Talisca için harekete geçti. Sarı-kırmızılı birçok taraftar Anderson Talisca'nın transfer edilmesi için binlerce paylaşımda bulundu.

TARAFTARLAR TALISCA'YI İSTİYOR

Star'ın haberine göre, Beşiktaş'ın Galatasaray'ın da peşinde olduğu Gedson Fernandes'i kadrosuna katmasının ardından taraftarlar harekete geçti. Sarı-kırmızılı taraftarlar Beşiktaş'ın Gedson transferine karşılık olarak siyah-beyazlıların eski yıldızlarından Anderson Talisca'nın alınması için sosyal medyada binlerce paylaşım yaptı.

ANDERSON TALISCA'NIN KARNESİ

Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş'ta da forma giyen ve taraftarın sevgilisi olan Anderson Talisca, şu anda Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'da forma giyiyor. Talisca, Arap ekibinde çıktığı 29 resmi maçta 19 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.