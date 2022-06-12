Anasayfa Galeri GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Dursun Özbek başkan oldu! Transfer listesi ortaya çıktı
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Dursun Özbek başkan oldu! Transfer listesi ortaya çıktı

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Dursun Özbek başkan oldu! Transfer listesi ortaya çıktı

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılarda kıyasıya bir yarışa sahne olan başkanlık seçiminin ardından 39. başkan Dursun Özbek oldu. Seçim öncesi transfer çalışmalarına ekibiyle başlamış olan Özbek önce hoca konusunu netleştirip sonra da transferlere yönelecek. İşte Özbek ve yönetiminin transfer listesi...(GS SPOR HABERLERİ)
Yayın Tarihi: 12.06.2022- 09:45 Güncelleme Tarihi: 12.06.2022- 10:24
GALERİ DEVAM EDİYOR
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Dursun Özbek başkan oldu! Transfer listesi ortaya çıktı

Geride bıraktığımız sezonu kabus gibi geçiren Galatasaray'da gözler başkanlık seçimine çevrilmişti.

BİZE ULAŞIN