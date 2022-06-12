Galatasaraylılar Derneği tarafından düzenlenen Geleneksel Pilav Günü, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirildi.
GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Domenec Torrent sözleri!
GALATASARAY SON DAKİKA HABERİ: Sarı-kırmızılılarda kıran kırana geçen başkanlık seçiminde kazanan Dursun Özbek oldu. Özbek mazbatasını salı günü alacak. Deneyimli başkan seçimin ardından yaptığı açıklamada Domenec Torrent ve transferler hakkında konuştu. İşte son detaylar...(GS spor haberleri)
Pilav Günü'ne Galatasaray Kulübü'ne 4 yıllık aranın ardından başkan seçilen Dursun Özbek de katıldı. Salonda yer alan en yaşlı üye Oktay Aras etkinlik kapsamında yaş kütüğüne plaket çaktı.
👉ÖZBEK KOLLARI SIVADI! İŞTE TRANSFER LİSTESİ💥
Daha sonra açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, şunları dile getirdi: