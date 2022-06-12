"TORRENT İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Dursun Özbek, teknik direktör ile ilgili olarak ise "Önce Salı günü Sportif A.Ş.'nin yönetim kurulunu oluşturmamız lazım. Sportif A.Ş. yönetim kuruluna bağlı olarak oradan bir açıklama gelecektir. O zaman siz de duyarsınız. Şu anda tarih veremiyorum. Önce görevi devralmak lazım. Sportif A.Ş yönetimini hazırladıktan sonra duyacaksınız. Görevi devraldıktan sonra da Torrent ile elbette görüşeceğiz. Torrent bizim antrenörümüz" ifadelerini kullandı.