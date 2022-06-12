TRANSFER HABERİ: İtalyanlar duyurdu! Fabio Cannavaro Galatasaray'a mı geliyor?

TRANSFER HABERİ: İtalyanlar duyurdu! Fabio Cannavaro Galatasaray'a mı geliyor?

Galatasaray'da zorlu seçim süreci sona erdi. Sarı kırmızılıların yeni başkanı Dursun Özbek oldu. Cimbom'da seçim gündeminin tamamlanmasının ardından gözler teknik direktör operasyonuna çevrildi. İtalyan basını, Aslan'ın hoca gündemiyle ilgili flaş bir iddiada bulundu. Galatasaray'ın, dünyaca ünlü teknik direktör Fabio Cannavaro'yu takımın başına getirmek istediği öne sürüldü. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.06.2022- 18:44 Güncelleme Tarihi: 12.06.2022- 18:49