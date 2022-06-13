GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sevilla Marcao için geliyor! İşte masadaki rakam

Galatasaray'da başkanlık seçimi sonrası gözler transfer operasyonuna çevrildi. Gelecek oyuncuların yanı sıra gidecekler de büyük önem taşıyor. Sarı kırmızılıların son dönemdeki başarılı futbolcularından Marcao'ya Sevilla talip olmuştu. İspanyolların resmen Cimbom'un kapısını çalacağı öne sürüldü. Brezilyalı savunmacı için yapılacak teklif de belli oldu. İşte detaylar... | Son dakiak Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.06.2022- 06:40