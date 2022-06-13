G.Saray'da seçim sürecinin tamamlanmasının ardından transfer konusunda gündemin ısınması bekleniyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sevilla Marcao için geliyor! İşte masadaki rakam
Galatasaray'da başkanlık seçimi sonrası gözler transfer operasyonuna çevrildi. Gelecek oyuncuların yanı sıra gidecekler de büyük önem taşıyor. Sarı kırmızılıların son dönemdeki başarılı futbolcularından Marcao'ya Sevilla talip olmuştu. İspanyolların resmen Cimbom'un kapısını çalacağı öne sürüldü. Brezilyalı savunmacı için yapılacak teklif de belli oldu. İşte detaylar... | Son dakiak Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da kadroya yapılacak takviyeler kadar takımdan ayrılacak oyuncular da merak ediliyor.
Bu isimlerden birinin de Marcao olması bekleniyor.