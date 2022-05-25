GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar bombayı patlattı! Aslan'da yeniden Igor Tudor sesleri

Galatasaray'da 2021/22 sezonu tarihin en kötü sezonlarından birisi olarak kayıtlara geçti. Sarı kırmızılı kulüpte bir yandan seçim gündemi yaşanırken, diğer taraftan ise gözler takımın başına kimin getirileceği. Domenec Torrent'in takımda kalması beklenmezken İtalyan medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar... | (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.05.2022- 18:35 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022- 19:34