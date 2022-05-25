Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar bombayı patlattı! Aslan'da yeniden Igor Tudor sesleri
Galatasaray'da 2021/22 sezonu tarihin en kötü sezonlarından birisi olarak kayıtlara geçti. Sarı kırmızılı kulüpte bir yandan seçim gündemi yaşanırken, diğer taraftan ise gözler takımın başına kimin getirileceği. Domenec Torrent'in takımda kalması beklenmezken İtalyan medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar... | (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)
2021/22 sezonunda büyük bir hayal kırıklığı yaşayan sarı kırmızılı ekipte, yeni sezonun planlamaları başladı.
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Aslan'da gündemin ilk maddesi ise seçim.