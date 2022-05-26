GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'da taraftarlara seçim hediyesi! 10 numaraya süper yıldız

Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekipte ana gündem maddesi seçimken bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu da seçilmeleri durumunda sürpriz bir transfere imza attırmayı planlıyor. Bu isim ise ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.05.2022- 06:40