Sonucu merakla beklenen seçim öncesinde Galatasaray'da hareketlilik giderek artıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'da taraftarlara seçim hediyesi! 10 numaraya süper yıldız
Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekipte ana gündem maddesi seçimken bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu da seçilmeleri durumunda sürpriz bir transfere imza attırmayı planlıyor. Bu isim ise ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
İki başkan adayı Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu bir yandan seçime yönelik hazırlıklar yaparken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Oldukça iddialı bir şekilde kolları sıvayan Özbek'in yıldız bir futbolcunun transferi için harekete geçtiği öğrenildi.