3-2 kazanılan Adana Demirspor maçının ardından "Yeni başkan bizimle konuşmak zorunda, kontratımız devam ediyor. 3 sene kalmak gibi bir isteğimiz var'' diyen Domenec Torrent, kafaları karıştırdı.
Galatasaray'da Torrent yeni sezon için rapor verdi! İşte transfer istediği mevkiler
Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılı ekipte flaş bir gelişme yaşandı. Adana Demirspor maçının ardından, "Yeni başkan bizimle konuşmak zorunda, kontratımız devam ediyor. 3 sene kalmak gibi bir isteğimiz var'' diyen Domenec Torrent, yeni sezon öncesi transfer raporunu yönetime sundu. İşte detaylar...
Tazminatını almadan sözleşmesini feshetmeye yanaşmayan Torrent, raporunu da hazırlamaya başladı.
4 Temmuz'da Avusturya'daki kamp yerine onay veren İspanyol hoca, kulübün mali durumunu düşünerek fazla transfer istemiyor.