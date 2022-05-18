Galatasaray'da Torrent yeni sezon için rapor verdi! İşte transfer istediği mevkiler

Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılı ekipte flaş bir gelişme yaşandı. Adana Demirspor maçının ardından, "Yeni başkan bizimle konuşmak zorunda, kontratımız devam ediyor. 3 sene kalmak gibi bir isteğimiz var'' diyen Domenec Torrent, yeni sezon öncesi transfer raporunu yönetime sundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.05.2022- 06:40