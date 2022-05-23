TRANSFER HABERİ | Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na Fransa'dan dev talip!

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da seçim hazırlıkları devam ederken sezon da Fraport TAV Antalyaspor maçı ile tamamlandı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın seçimlerde aday olmayacağı ve seçimlere kadar transfer yapmayacağını açıkladıktan sonra transferlerde karar yeni yönetim tarafından verilecek. Takıma katılacak isimler ön plana çıkarken gidecek futbolcularda gündeme gelmeye başladı. Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na Fransa'nın dev kulübü talip oldu. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.05.2022- 16:06