Galatasaray'da bir yandan gündem başkanlık seçimi olurken, diğer yandan da transfer olmuş durumda.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Kerem Aktürkoğlu Borussia Dortumund'da iddiası gündem oldu!
Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa'nın gözde kulüplerinin radarına giren Kerem Aktürkoğlu son olarak Borussia Dortmund ile anıldı. Bundesliga ekibine transfer olacağı iddiaları sürerken Alman gazeteci Jacop Ketterl'in genç futbolcu hakkındaki açıklamaları gündem oldu. İşte o açıklamanın detayları...
Sarı kırmızılılarda başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, bu bağlamda çalışmalarına devam ediyor.
Öte yandan Galatasaray'ın yıldızları da, Avrupa'nın önemli takımlarının transfer listesine girdi.