Galatasaray'da Fatih Terim ve Arda Turan formülü! İşte o plan

Galatasaray haberi: Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak genel kurul öncesi adaylığını açıklayan Dursun Özbek'in teknik heyeti de şekillenmeye başladı. Daha önce başkan olduğu dönemde Fatih Terim ile çalışan Dursun Özbek'in, tecrübeli teknik adamı bir kez daha göreve getireceği ifade edildi. Terim'in yardımcılığını ise futbolu bırakacak olan Arda Turan'ın yapacağı belirtildi. İşte o gelişmenin detayları...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.05.2022- 13:59