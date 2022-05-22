Sarı-kırmızılı camiada 11 Haziran'da başkanlık seçimi yapılacak.
Galatasaray'da Fatih Terim ve Arda Turan formülü! İşte o plan
Galatasaray haberi: Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak genel kurul öncesi adaylığını açıklayan Dursun Özbek'in teknik heyeti de şekillenmeye başladı. Daha önce başkan olduğu dönemde Fatih Terim ile çalışan Dursun Özbek'in, tecrübeli teknik adamı bir kez daha göreve getireceği ifade edildi. Terim'in yardımcılığını ise futbolu bırakacak olan Arda Turan'ın yapacağı belirtildi. İşte o gelişmenin detayları...
Galatasaray'da Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu adaylık için resmi başvuruda bulunmuştu.
Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak genel kurul öncesi adaylığını açıklayan Dursun Özbek'in teknik heyeti de şekillenmeye başladı.