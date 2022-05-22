Galatasaray için kabus dolu bir sezon geride kaldı. "Mayıslar bizimdir" sloganıyla ligin son haftalarını kupa zaferleriyle kutlayan sarı-kırmızılılar bu sezon adeta geçmek bilmedi.
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan ağır yaralı! 64 yıllık Süper Lig tarihinde...
Galatasaray'da 2021/22 sezonu büyük bir hayal kırıklığı olarak kayıtlara geçti. Fatih Terim'le başladığı sezonu Domenec Torrent'le bitiren sarı-kırmızılılar, 3 kulvarda da taraftarlarını üzdü. Cimbom, 64 yıllık lig tarihinde 2. kez sezonu eksi averajla tamamladı.
Galatasaray için kabus dolu bir sezon geride kaldı. "Mayıslar bizimdir" sloganıyla ligin son haftalarını kupa zaferleriyle kutlayan sarı-kırmızılılar bu sezon adeta geçmek bilmedi.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne İkinci eleme turunda veda etmekten kurtulamayan Aslan, Avrupa Ligi'nde gruptan namağlup lider çıkmayı başardı. Ancak orada da son 16 turundan öteye gidemedi.
Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda veda etti. Fatih Terim'le başlayıp Domenec Torrent ile devam eden sezonda en azından Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmesi bekleniyordu ancak o da olmadı.