GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'da bir devir resmen kapandı! Arda Turan, Babel, Feghouli...

Galatasaray'da 2021/22 sezonu büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Sarı kırmızılılar Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda taraftarlarının beklentilerinin çok altında kaldı. Öte yandan Aslan büyük bir değişime gidiyor. Sarı kırmızılılarda, 8 isimle yollar resmen ayrıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.06.2022- 11:57