Galatasaray'da Arda Turan dönemi resmen sona erdi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'da bir devir resmen kapandı! Arda Turan, Babel, Feghouli...
Galatasaray'da 2021/22 sezonu büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Sarı kırmızılılar Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda taraftarlarının beklentilerinin çok altında kaldı. Öte yandan Aslan büyük bir değişime gidiyor. Sarı kırmızılılarda, 8 isimle yollar resmen ayrıldı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 01.06.2022- 11:57
Sarı kırmızılı kulübün altyapısından çıkan Arda Turan'ın, sözleşmesi sona erdi.
Arda Turan ile beraber toplamda 8 futbolcunun da Galatasaray ile ilişiği resmen kesildi.