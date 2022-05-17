Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde hareketli saatler yaşanıyor. Daha önce aday olmayı düşünmediğini ifade eden Dursun Özbek, Metin Öztürk ile birlikte seçime girme kararı aldı. Özbek'in başkan olacağı yönetim kurulunda Metin Öztürk'ün de 2'nci başkan olacağı öğrenildi.
Yarın yapılacak adaylık açıklamasının ardından yönetim kurulu listesi, cuma günü divan kurulu başkanlığına teslim edilecek.
Galatasaray'da başkan adaylarından Metin Öztürk Dursun Özbek ile birleşme kararı aldı!
Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılılarda 11 Haziran'da gerçekleştirilecek kongre öncesinde Dursun Özbek ve Metin Öztürk, Özbek başkanlığında birleşme kararı aldı.
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.05.2022- 23:22 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022- 23:38
Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde hareketli saatler yaşanıyor. Daha önce aday olmayı düşünmediğini ifade eden Dursun Özbek, Metin Öztürk ile birlikte seçime girme kararı aldı. Özbek'in başkan olacağı yönetim kurulunda Metin Öztürk'ün de 2'nci başkan olacağı öğrenildi.