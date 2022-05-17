Galatasaray'ın Adana Demirspor'u 3-2 yendiği maçta 2 gol atarak galibiyette başrol oynayan Bafetimbi Gomis, maçın ardından Fransız basınına konuştu.
GALATASARAY HABERİ - Bafetimbi Gomis'ten flaş itiraf! "O takımla görüşüyorum"
Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli golcüsü Bafetimbi Gomis, 3-2'lik skorla kazanılan Adana Demirspor maçı sonrası Fransız basınına açıklamalarda bulundu. 36 yaşındaki isim, o takımla görüştüğünü doğruladı. İşte detaylar...
36 yaşındaki yıldız, geleceği hakkında flaş ifadeler kullandı.
fotomac.com.tr'den Uğur Sarıkaya'nın derlediği habere göre Gomis, bu sezon Fransa 2. Ligi'ine düşen eski takımı St. Etienne'e geri dönüşü hakkındaki soruları yanıtladı.