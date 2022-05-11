Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılı kulüpte yapılacak olan başkanlık seçiminde adaylığını açıklayan Eşref Hamamcıoğlu, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Hamamcıoğlu, "Mevcut yönetimin yeni gelecek yönetimlerin hareket alanını kısıtlayan, ve kulübümüzü orta/uzun vadeli taahhütlere sıkan bir takım satın alma, kiralama, satma ve transfer eylemlerinden ve/veya bunlara teşebbüsten ciddi kaygılar duyduğumuzu belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Sarı-kırmızılı kulüpte yapılacak olan başkanlık seçiminde adaylığını açıklayan Eşref Hamamcıoğlu, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

İşte Hamamcıoğlu'nun o sözleri:

"Sürekli ertelemeler sonucunda 4/11 Haziran tarihlerinde yapılmasına karar verilen seçime bu kadar az bir süre kalmasına rağmen mevcut yönetimin yeni gelecek yönetimlerin hareket alanını kısıtlayan, ve kulübümüzü orta/uzun vadeli taahhütlere sıkan bir takım satın alma, kiralama, satma ve transfer eylemlerinden ve/veya bunlara teşebbüsten ciddi kaygılar duyduğumuzu belirtmek istiyorum."