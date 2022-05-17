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GALATASARAY HABERLERİ - İki başkan adayı birleşme kararı aldı! Dursun Özbek, Metin Öztürk ve Eşref Hamacıoğlu...

Galatasaray haberleri - Sarı-kırmızılılarda 11 Haziran'da gerçekleşecek olan başkanlık seçiminde flaş bir gelişme yaşandı. Detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. Kaplan, "Dursun Özbek ile Metin Öztürk birleşme konusunda anlaşma sağladılar. Seçime birlikte giriyorlar. Ortak Liste Cuma günü teslim edilecek." dedi.

17 Mayıs 2022 | 23:37
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