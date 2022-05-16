Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 37. haftasının kapanış maçında Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan mücadele sarı kırmızılı ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle noktalandı.

Aslan'a galibiyeti getiren goller Bafetimbi Gomis (2) ve Kerem Aktürkoğlu'dan geldi.

Adana Demirspor'un sayılarını ise Yunus Akgün ve Balotelli kaydetti.

Bu sonuçla Galatasaray 51 puana y��kseldi.

Adana Demirspor ise 52 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4'üncü dakikada van Aanholt'un kullandığı köşe vuruşunda Babel kafa vuruşunu yaptı, kaleye doğru giden top Gomis'e çarptı.



9'uncu dakikada Vargas topu kaparak pasını sağ taraftan ceza sahasına koşu yapan Yunus Akgün'e aktardı. Yunus'un ceza sahasına girer girmez sağ ayağıyla yaptığı sert vuruş, Muslera'nın solundan ağlarla buluştu: 0-1.



11'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Balotelli, topu sol ayağına çektikten sonra plase vuruş yaptı. Top direğe çarparak oyun alanına döndü.



19'uncu dakikada Gomis'in topu indirmesiyle ceza sahası içinde topla buluşan Halil Dervişoğlu, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra yerde kaldı. Sarı-kırmızılılar penaltı beklerken, hakem Sarper Barış Saka, oyunu devam ettirdi.



29'uncu dakikada Berkan Kutlu'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruş, Samet Akaydın'ın eline temas etti. Hakem Saka, penaltı noktasını gösterdi.



30'uncu dakikada penaltıda topun başına geçen Gomis, topla kaleci Muric'i farklı köşelere gönderdi: 1-1.



İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



51'inci dakikada Balotelli'nin ceza sahasının sol tarafında yaptığı plase vuruş, az farkla auta gitti.



55'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Babel, topu arka direğe kesti. Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda top, Muric'in müdahalesine rağmen filelere gitti: 2-1.



60'ıncı dakikada Berkan Kutlu'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Halil Dervişoğlu, kaleyi cepheden gören bir noktadan sol ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Muric topu son anda kornere çeldi.



63'üncü dakikada Kerem Aktürkoğlu sol kanattan hızlı çıktı ve ceza sahasına girdikten sonra pasını penaltı noktasına yakın bir bölgede bulunan Gomis'e bıraktı. Gomis, tekte yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1.



67'nci dakikada Adana Demirspor'un kullandığı serbest vuruşta Balotelli'nin sert şutunda top filelere gitti: 3-2.



74'üncü dakikada Babel'in sağ kanattan içeri sert kestiği topa Gomis dokundu, meşin yuvarlak ağlara gitti. Gol, VAR'ın uyarısı sonucunda ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.



83'üncü dakikada savunma arkasına sarkan Balotelli'nin ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşu kaleci Muslera kurtardı.



Müsabaka ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğü ile son buldu.