İtalyan ekibi Parma'da forma giyen ve adı uzun süre Galatasaray ile anılan Dennis Man için transfer açıklaması geldi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Dennis Man'ın menajerinden G.Saray sözleri!
Devre arası transfer döneminde adı Galatasaray'la anılan Dennis Man'ın menajeri Victor Becali, flaş açıklamalarda bulundu. Becali, 23 yaşındaki oyuncunun sarı-kırmızılılara transferinin son anlarda yattığını ve Rumen kanatın bu duruma çok üzüldüğünü ifade etti. İşte o sözler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
"DENNIS MAN ŞU AN İYİ DURUMDA"
23 yaşındaki futbolcunun menajeri Victor Becali, yaptığı açıklamada, "Man, şu an iyi oynuyor ve sakinleşti. Yaz aylarında neler olacağını göreceğiz. Parma'da bir yükselme şansı olmadığını biliyoruz. Transfer olacak ya da kiralanacak, bir çözüm bulacağız. Önemli olan Man'ın gelişimi, ve şu an iyi bir durumda" dedi.
"GALATASARAY'A GELEMEDİĞİ İÇİN ÜZÜLDÜ!"
"Man iyi bir oyuncu, sadece odaklanması gerekiyor" diyen Becali, "Şimdilik Parma'da kaldı ve oynamak zorunda. Galatasaray'a transfer olmaktan sadece bir adım uzaktaydı. Bu durum onu üzdü. Ama istediğiniz her şeyi her zaman elde edemezsiniz" sözlerini kullandı.