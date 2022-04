"DENNIS MAN ŞU AN İYİ DURUMDA"

23 yaşındaki futbolcunun menajeri Victor Becali, yaptığı açıklamada, "Man, şu an iyi oynuyor ve sakinleşti. Yaz aylarında neler olacağını göreceğiz. Parma'da bir yükselme şansı olmadığını biliyoruz. Transfer olacak ya da kiralanacak, bir çözüm bulacağız. Önemli olan Man'ın gelişimi, ve şu an iyi bir durumda" dedi.