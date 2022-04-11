"REAL MADRID VE BARCELONA..."

Lucescu, son olarak, "Görünüşe göre, Real Madrid ve Barcelona, Avrupa Süper Ligi kurmak istemeleri ve UEFA'nın kısıtlamaları nedeniyle bu yardım maçlarını oynayamayacak. Bu tarz maçları oynamak için çaba sarf ettik. 100 bin seyirciden oluşan bir stadyumda ve finansal getirisi Doğu Avrupa eyaletlerini aşan ülkelerle oynamamız gerekiyor. Yardımların da bu taraflardan gelmesi gerekiyor aslında çünkü Doğu Avrupa'daki insan maliyeti çok büyük." değerlendirmesinde bulundu.