Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Galatasaray ile oynayacakları hazırlık maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, neden Real Madrid veya Barcelona ile oynayamadıklarını konusuna hakkında konuştu.
Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'dan Galatasaray maçı açıklaması!
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-0 mağlup olan Galatasaray, 14 Nisan Perşembe günü Dinamo Kiev ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Ukrayna ekibinin teknik direktörü Mircea Lucescu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
Lucescu, "Ukrayna'da olup bitenlere dikkat çekmek ve Ukrayna futbolunu tanıtmak için bir tur başlatıyoruz. Bunlar önemli insani yardım maçları. Dinamo Kiev futbolcuları için çok zor bir durum ancak onlar profesyoneller. Ailelerini de yanlarına almak zorunda kaldılar ve Bükreş'e yerleştiler. Snagov'da antrenman yaptılar" dedi.
"TÜRKİYE'YE GİDECEĞİZ"
"Şimdi Varşova'ya gidiyoruz, 12 Nisan'da Legia Varşova ile oynayacağız" diyen tecrübeli teknik adam, "Ertesi gün ise Galatasaray'la oynamak için Türkiye'ye gideceğiz. Daha sonra da Steaua maçı için Bükreş'e döneceğiz. Bu maçları Ukraynalı çocuklar ve mülteciler için yapıyoruz" sözlerini kullandı.