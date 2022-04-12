Süper Lig'de hüsran dolu bir sezon yaşayan Galatasaray'da camianın efsane ismi Fatih Terim ile yollar ayrılmıştı. İmparator'a yardımcı olarak düşünülen Domenec Torrent bir anda kendini sarı-kırmızılıların kulübesinde bulmuştu.
GALATASARAY HABERLERİ: Domenec Torrent'in bileti kesildi! G.Saray tarihinin en kötüsü
Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayırıp yerine Domenec Torrent'i getirmişti. İspanyol hoca da sarı-kırmızılılara çare olamadı ve yakaladığı puan ortalamasıyla en sonda yer aldı. Cimbom'da başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün de deneyimli çalıştırıcıyla devam etmeyeceği ifade edildi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'de hüsran dolu bir sezon yaşayan Galatasaray'da camianın efsane ismi Fatih Terim ile yollar ayrılmıştı. İmparator'a yardımcı olarak düşünülen Domenec Torrent bir anda kendini sarı-kırmızılıların kulübesinde bulmuştu.
Pep Guardiola'nın yardımcısı unvanı sürekli ön plana çıkarılan İspanyol çalıştırıcının performansı beklentilerin çok çok altında kaldı. Öyle ki bir ara Aslan'ın kümede kalıp kalamayacağı dahi konuşuluyordu. Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray küme düşme stresi yaşamasa da Torrent'in de kulüpte kalma şansı kalmadı.
KARTAL'DAN 13 PUAN FARK YEDİ
Domenec Torrent, Galatasaray'ın başında 12 maça çıktı. Sadece 14 puan toplayabildi. 1.17 ortalamayla sarı-kırmızılıların tarihteki en başarısız teknik adamı oldu. Aynı dönemde göreve geldiği Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan 13 puan fark yedi.