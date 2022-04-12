Cimbom, Fenerbahçe'ye 2016-17 sezonundan bu yana ilk defa iki maçta da kaybetti. 30 Nisan'da Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk arasında başkanlık yarışı yaşanacak. Kimin kazanacağı belirsiz ancak belli olan tek şey ne Hamamcıoğlu ne Öztürk koltuğa oturduğunda Torrent ile çalışacak.



