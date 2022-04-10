Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Mücadele öncesi sarı-kırmızılı takımın efsane oyuncularından Wesley Sneijder, Galatasaray'ın sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu. Hollandalı, "En büyük Cimbom! Deplasmanda oynamak her zaman zor olmuştur. Size güveniyorum çocuklar. Bunu yapabilirsiniz. Maçı burada izleyeceğim. Her şeyinizi verin!" dedi.
İşte o paylaşım:
📲 Wesley'den, derbi mesajı!— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 10, 2022
"EN BÜYÜK CİMBOM!" 💪@sneijder101010 #FBvGS pic.twitter.com/X4drv8XEqm