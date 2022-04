Wesley Sneijder'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi mesajı: "Her şeyinizi verin!"

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Mücadele öncesi sarı-kırmızılı takımın efsane oyuncularından Wesley Sneijder, Galatasaray'ın sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu. Hollandalı, "En büyük Cimbom! Deplasmanda oynamak her zaman zor olmuştur. Size güveniyorum çocuklar. Bunu yapabilirsiniz. Maçı burada izleyeceğim. Her şeyinizi verin!" dedi. İşte detaylar...

