Galatasaray'da gözler yeni sezonda! Takıma dönecek 3 futbolcu...

Galatasaray'da gözler 30 Nisan'da gerçekleşecek başkanlık seçimine çevrildi. Şu ana kadar Eşref Hamacıoğlu ve Metin Öztürk adaylığını açıklarken yeni bir adayın çıkıp çıkmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda bu gelişmeler yaşanırken A Spor yorumcusu Mehmet Özcan ise sarı-kırmızılıların yeni sezon öncesi en önemli 3 transferin takıma ger dönecek Emre Akbaba, Okan Kocuk ve Yunus Akgün olduğunu ifade etti. İşte yıldız isimlerin genel istatistikleri...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.04.2022- 09:53