Galatasaray'da teknik heyetin raporu doğrultusunda Alanyaspor'a Emre Akbaba, Adana Demirspor'a Yunus Akgün ve Giresunspor'a Okan Kocuk'u gönderen sarı-kırmızlılarda futbolcuların performansı büyük beğeni topladı.
Galatasaray'da gözler yeni sezonda! Takıma dönecek 3 futbolcu...
Galatasaray'da gözler 30 Nisan'da gerçekleşecek başkanlık seçimine çevrildi. Şu ana kadar Eşref Hamacıoğlu ve Metin Öztürk adaylığını açıklarken yeni bir adayın çıkıp çıkmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda bu gelişmeler yaşanırken A Spor yorumcusu Mehmet Özcan ise sarı-kırmızılıların yeni sezon öncesi en önemli 3 transferin takıma ger dönecek Emre Akbaba, Okan Kocuk ve Yunus Akgün olduğunu ifade etti. İşte yıldız isimlerin genel istatistikleri...
Galatasaray'da teknik heyetin raporu doğrultusunda Alanyaspor'a Emre Akbaba, Adana Demirspor'a Yunus Akgün ve Giresunspor'a Okan Kocuk'u gönderen sarı-kırmızlılarda futbolcuların performansı büyük beğeni topladı.
30 Haziran 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emre Akbaba, Alanyaspor'da bu sezon oynadığı 26 karşılaşmada 9 gol, 4 asistlik katkı sağladı.
Sarı-kırmızılıların bir diğer yıldızı Yunus Akgün ise Adana Demirspor formasıyla sahaya çıktığı 27 maçta 7 gol, 8 asist üretti. Yunus'un sözleşmesi ise 30 Haziran 2024 yılında sona erecek.