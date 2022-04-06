Galatasaray’da 30 Nisan’da yapılacak olan seçim öncesi başkanlık adaylığını Metin Öztürk ve ekibi resmi adaylık başvurusu için Nef Stadyumu’na geldi. Öztürk, resmi başkanlık başvurusu öncesi açıklamalarda bulundu. Metin Öztürk, “Taraftarımız bayraklarını hazırlasın. Onlar sahada coşturacak, biz de finans işlerine bakacağız." dedi. İşte o açıklamalar… (GS spor haberi)

Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılacak olan seçim öncesi başkanlık adaylığını Metin Öztürk ve ekibi resmi adaylık başvurusu için Nef Stadyumu'na geldi.

Öztürk, başvuru öncesi açıklamalarda bulundu. İşte Galatasaray'da yapılacak olan seçimde başkan adaylarından olan Metin Öztürk'ün demeçleri:

"Taraftarlarımız bayrakları hazırlasın. Onlar sahada coşturacak biz de finans işlerine bakacağız. Biz görevimizi yapmak için buradayız.

Ekibim kıdemli Galatasaraylılardan oluşuyor. Sizinle toplantı yapıyor olmak bile ayrışmanın kalktığını gösteriyor. Galatasaray'da bundan sonraki süreçte kutuplaşma kalkacak.

Bu iş hazırlıksız olmaz. 30 Nisan yerine 14-21 Mayıs olsaydı ne fark ederdi? Bu bir bahane. Yönetim doğru bir karar almıştır. Burak Elmas ve ekibine sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu süreci uzatmadan, Galatasaray'ın önünü açtılar.

Belgeleri teslim ettik, başvurumuz resmi olarak yapılmış oldu. Zaten yeni bir seçim süreci geçirdiğimiz için liste hazırlamak zor olmadı. Bizim en büyük özelliğimiz, Galatasaray Lisesi gibi bir ocaktan, bir kaynaktan çıkmamız."