Galatasaray'da gözler 3 futbolcuda!
Galatasaray'da gözler 30 Nisan'da gerçekleşecek başkanlık seçimine çevrildi. Şu ana kadar Eşref Hamacıoğlu ve Metin Öztürk adaylığını açıklarken yeni bir adayın çıkıp çıkmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda bu gelişmeler yaşanırken A Spor yorumcusu Mehmet Özcan ise sarı-kırmızılıların yeni sezon öncesi en önemli 3 transferin takıma gerİ dönecek 3 isme dikkat çekti.
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