İtalyanlar açıkladı! Galatasaray'dan Pulgar kararı...

Galatasaray'ın Süper Lig'in devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Erick Pulgar konusunda İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. Sarı-kırmızılarda bu sezon 5 karşılaşmada sadece 164 dakika görev alan Şilili futbolcu için aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Galatasaray'ın yıldız futbolcuyu bonservisle alma girişiminde olmayacağı öğrenildi. İşte Pulgar transferine dari son detaylar... (GS spor haberleri) | (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)

MEHMET CEM ÇAKIR| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.04.2022- 16:20 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022- 17:01