UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Galatasaray ile Barcelona karşı karşıya geldi. Mücadele İspanyol ekibinin 2-1'lik üstünlüğüyle noktalandı. Maçın ardından Barcelona Teknik Direktörü Xavi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Çok iyi savunma yaptılar ve bizim bu maçı kazanmamızın çok büyük değeri var. Oyuncularımı tebrik ederim çünkü nasıl ve ne zaman atak yapacaklarını biliyorlar. Bu çalışma ve çabaları için çok mutluyuz."

"İlk maça göre ikinci maçta çok daha iyi oynadık. Daha sabırlı ve kişilikli oynadığımızı söyleyebilirim. Her iki maçta da rakipten üstündük ve doğal olarak çeyrek finale biz çıktık."

"Bence iyi oynuyorduk. Merkezde iyiydik. Açık alanlar yaratmak gerekiyordu. Oyuna derinlik katmamız gerekiyordu. İlk yarıda Galatasaray'dan daha iyiydik zaten. Oyuna derinlik katarak devam ettik."

"Maçta sakin kalmak mümkün değil rekabetçiyseniz. Tansiyon yüksekti. Kerem'e dikkat ettik. Galatasaray'ın en iyilerinden biriydi. Özel önlemler aldık. Maç maç bakıyoruz. Galatasaray maçı bizim için çok önemliydi. Bu kupayı kazanmak istiyoruz."