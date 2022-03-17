UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 0-0'lık ilk maçın rövanşında kendi sahasında Barcelona'ya 2-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda eden Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Güzel bir maç çıkardıklarını söyleyen Domenec Torrent, şöyle konuştu: "Bu seviyede Barcelona'ya karşı böyle bir oyun çıkartmak kolay değil, iki maç boyunca. Çok zor 2 mücadeleden çıktık. Dünyanın en iyi takımlarından birisi Barcelona. İlk yarıda iyi mücadele ettik. İkinci yarıda 10 kişi kaldığımız bir anda oyunun devam etmesi, bizim de bu sırada gol yememiz kötü oldu. Ama kurallar böyleyse buna göre oynayacaksınız, yapacak bir şey yok. Aldığımız netice bu oldu. Özellikle ikinci yarının son 15 dakikasında birçok fırsat yakaladık. Son bölümde 2 tane net pozisyon yakaladık. Ama Barcelona'yı tebrik etmek istiyorum, oyuncularımla da gurur duyduğumu söylemek istiyorum."

"BİR SONRAKİ TURA ÇIKMAK İSTİYORDUK AMA KİME KARŞI OYNADIĞIMIZI GÖRMEKTE FAYDA VAR"

Zorlu bir hafta geçirdiklerini belirten Torrent, "Bu hafta neler olduğunu herkes biliyor. Pazartesi günü maçımız vardı. Öncesinde İstanbul'a uçamadık, İzmir'e gittik. Barcelona'nın da pazar günü bir maçı vardı. Arada bir gün var. Ama tabii ki bu bizim için bir bahane olamaz. İkinci yarının başındaki o gol kopma noktası oldu. 10 kişi kaldığımız sırada böyle bir gol yemek bizim toparlamamızı zorlaştırdı. Barcelona normalde oynadığı bütün maçları domine eden bir takım, Barcelona'yı tanımayanlar olabilir. Biz tabii ki sonuçtan memnun değiliz, bir sonraki tura çıkmak istiyoruz. Ama gerçeği görmek ve kime karşı oynadığımızı görmekte de fayda var. Barcelona gibi bir takımı bir maçta yenebilirsiniz, şansınız yaver gider. Ama iki maç oynayıp ikisinde de iyi mücadele etmek kolay bir şey değil. Şimdi Süper Lig'i düşünmemiz gerekiyor, olabileceğimiz en iyi pozisyonda bitirmek istiyoruz. Takım zaten gelişmekte şu anda" diye konuştu.

"DÜZENLİ OYNAYAN OYUNCULARA İHTİYACIM VARDI"

Erick Pulgar'ın süre almamasıyla ilgili gelen soruya yanıt veren Torrent, "Pedri ve De Jong için adam adamaya yakın bir markaj yapabilecek oyunculara ihtiyacım vardı. Düzenli oynayan oyunculara. Sadece taktiksel bir seçimdi bu" dedi.

"GOMIS TOPU KORUSUN VE ORADAN POZİSYON YARATALIM DÜŞÜNCESİNDEYDİK, İLK DAKİKALARDA DA BUNU YAPTIK"

Karşılaşmaya ilk maçın aksine Mohamed yerine Gomis ile başlamasına değinen Domenec Torrent, "Gomis topu korusun ve oradan pozisyon yaratalım düşüncesindeydik. İlk dakikalarda böyle bir şeyle karşılaştık. 1-0 ve 2-0'ı yakalayabilirsek, ikinci yarıda da oyunu tutacağız diye düşünüyorduk. İyi sonuçlar alınca farklı ama kötü sonuçlar böyle eleştirilebiliyoruz verdiğimiz kararlarla. Bu da normal. Barcelona'da oynadığımızda Mostafa ile başladık, boşluklara koşu yapan bir oyuncu. O tarz bir oyun oynarsak, daha 0-0'ı yakalayacak bir oyun oynarız diye düşünmüştük" ifadelerini kullandı.

Pedri'nin attığı golün inanılmaz bir gol olduğunu belirten Torrent, yedikleri ikinci golde ise sahada 10 kişi olduklarını söyledi.