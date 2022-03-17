Galatasaray - Barcelona maçında Jordi Alba'dan ağır tahrik! Topu tribünlere yolladı
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, evinde Barcelona'yı konuk etti. Mücadeleden 2-1 maplup ayrılan sarı kırmızılıların Avrupa macerası sona ererken, maçın son bölümlerinde sinirler gerildi. Barcelona'nın deneyimli oyuncularından Jordi Alba'nın topu tribünlere atması büyük tepkiye yol açtı. İşte o anlar...
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, evinde Barcelona'yı konuk etti. Mücadeleden 2-1 maplup ayrılan sarı kırmızılıların Avrupa macerası sona ererken, maçın son bölümlerinde sinirler gerildi. Barcelona'nın deneyimli oyuncularından Jordi Alba'nın topu tribünlere atması büyük tepkiye yol açtı.