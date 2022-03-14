Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Dev derbi öncesi sarı-kırmızılıların teknik direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulundu. İspanyol hoca, "Bu maçın camia için önemli olduğunu biliyorum. Büyük derbilerde bulundum. Her zaman hedefimiz kazanmak." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, dev derbi öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Hava durumundan dolayı mecburen İzmir'de çalıştık fakat kendimizi adapte ettik. Ne olursa olsun, bizim için bir bahane olamaz bu. En iyi şekilde hazırlandık ve profesyonel olmamız gerekiyor.

Her zaman en iyi şekilde mücadele etmeye çalışıyoruz. Bu maçın camia için önemli olduğunu biliyorum. LaLiga, Bundesliga ve Premier League'de büyük derbilerde bulundum. Bizim her zaman hedefimiz bir sonraki maçı kazanmak ve bu maç da Beşiktaş'a karşı.