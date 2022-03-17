UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında temsilcimiz Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Barcelona'yı ağırladı. Mücadelede 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, buna karşın maçtan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı ve Avrupa'ya veda etti. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Camp Nou'da oynanan ilk maçta 0-0 eşitlikle ayrılan Galatasaray, rövanş mücadelesinde Barcelona'ya 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Cimbom'un golünü 29. dakikada Marcao'dan gelirken; Katalan devinin golleri ise 37'de Pedri ve 49. dakikada Aubameyang kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray Avrupa'ya son 16 turunda veda etmiş oldu. Barcelona ise adını çeyrek finale yazdırdı.

CİMBOM'DA 4 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, takımının Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Beşiktaş ile oynadığı maçın ilk 11'ine göre 4 değişikliğe gitti. İspanyol çalıştırıcı, Omar Elabdellaoui yerine Sacha Boey'e, Emre Kılınç yerine Ryan Babel'e, Sofiane Feghouli yerine Alexandru Cicaldau'ya ve Mostafa Mohamed yerine ise Bafetimbi Gomis'e ilk 11'de görev verdi.

Galatasaray, Barcelona karşısında sahaya; Pena- Boey, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Babel, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu ve Gomis ilk 11'iyle çıktı.

FEGHOULI KADRODA YOK

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli, Barcelona maçının kadrosunda yer almadı. Beşiktaş maçında sakatlığından dolayı devre arasında oyundan alınan Feghouli, sakatlığının tam olarak geçmemesi nedeniyle Barcelona maçının kadrosuna alınmadı. Galatasaray Teknik Direktörü Torrent, karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada, "Feghouli'yi kas ağrısı nedeniyle Beşiktaş maçında oyundan almak zorunda kalmıştık. Onunla konuştuk ve bu maçta oynamamasının daha iyi olacağını söyledi. Dolayısıyla böyle karar verdik" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı takımda Feghouli yerine Rumen futbolcu Cicaldau ilk 11'de yer aldı.

Öte yandan sakatlığı bulunan Arda Turan ile UEFA listesinde yer almayan Omar Elabdelloui de Feghouli'nin yanı sıra kadroda yer almayan diğer isimler oldu.

BARCELONA'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, takımının İspanya La Liga'da oynadığı ve 4-0'lık galibiyetle ayrıldığı Osasuna müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Xavi; UEFA listesinde bulunmayan Daniel Alves yerine Dest'e, Gavi yerine Frenkie De Jong'a, Dembele yerine ise Traore'ye ilk 11'de şans tanıdı.

Barcelona, Galatasaray deplasmanında sahaya şu ilk 11'le çıktı: Ter Stegen, Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Frenkie De Jong, Pedri, Torres, Traore, Aubameyang.

DEV MAÇ KAPALI GİŞE

Galatasaray ile Barcelona arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşması kapalı gişe oynandı. 0-0'lık ilk maçın rövanşında dev rakibini Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde konuk eden sarı-kırmızılı takımın taraftarları, tribünleri hınca hınç doldurdu. Biletler, satışa çıktıktan dakikalar sonra tükenmişti.

HAGI VE POPESCU TRİBÜNDE

Galatasaray ve Barcelona'da forma giymiş olan efsane futbolcular Hagi ve Popescu, Galatasaray - Barcelona karşılaşmasını tribünden takip etti. Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, daha önce formasını giydiği iki Avrupa takımının mücadelesini birlikte izledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

6'ncı dakikada Berkan Kutlu'nun uzun pasında savunma arkasına sarkan Gomis, rakibinden sıyrıldıktan sonra penaltı noktasına yakın bir bölgeden vuruşunu yaptı, top savunmaya çarptı.

10'uncu dakikada Pedri'nin pasında Nelsson ve Marcao'nun arasına kaçan De Jong, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu auta yolladı.

GOL! 28'inci dakikada Cicaldau'nun kullandığı köşe vuruşunda Marcao'nun kafa vuruşu ağlara gitti: 1-0.

37'nci dakikada topla buluşan Pedri, çalımlarla ceza sahasına girdi. Rakiplerinden sıyrılarak altıpas üzerine kadar ilerleyen Pedri, yaptığı vuruşla ağları sarstı: 1-1.

45+3'üncü dakikada Traore'nin sağ kanattan içeri kestiği ortada Aubameyang'ın yaptığı kafa vuruşu üst direğe çarparak auta gitti.

İlk yarı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

49'uncu dakikada Busquets'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş savunmadan sekti, kaleci Pena topu çıkardı. Dönen topa Torres vuruşunu yaptı, Pena bir kez daha başarılı oldu. Bir kez daha seken topu De Jong kafayla altıpasa indirirken, burada bulunan Aubameyang'ın vuruşu ağlarla buluştu: 1-2.

60'ıncı dakikada Van Aanholt'un ceza sahası dışından çektiği sert şut az farkla üstten auta gitti.

90+3'üncü dakikada Alba'nın sol kanattan ceza sahası içerisine yerden attığı pasta Depay'ın vuruşu yandan auta gitti.

Müsabaka deplasman ekibinin 2-1'lik üstünlüğü ile son buldu.