Galatasaray - Barcelona maçında taraftarlar çıldırdı! Gerard Pique...

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray, sahasında Barcelona'yı konuk etti. İspanyol ekibi 2-1'lik üstünlüğünü korurken karşılaşmanın 81. dakikasında teknik direktör Xavi, Clement Lenglet'yi oyuna dahil ederken Pique'yi kenara aldı. Ağır adımlarla oyundan çıkan Pique'yi hakem uyardı. Deneyimli savunmacının ağır hareketi tepki toplarken Pique yedek kulübesinin karşı tarafından sahayı terk etti.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.03.2022- 23:00