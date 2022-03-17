Galatasaray Barcelona maçında Bafetimbi Gomis gole çok yaklaştı! İşte o pozisyon...

Galatasaray Barcelona maçında Bafetimbi Gomis gole çok yaklaştı! İşte o pozisyon...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci karşılaşmasında Galatasaray, evinde Barcelona'yı konuk etti. Sarı kırmızılılar, mücadelenin 6. dakikasında rakibine karşı önemli bir pozisyon yakaladı. Cimbom'un yıldız oyuncusu Bafetimbi Gomis, Barça savunmasını geçerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak Gomis'in vuruşunda Barcelona savunması topun kaleyle buluşmasını önledi. İşte o pozisyon... | Son dakika Galatasaray haberleri /GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.03.2022- 21:08 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022- 21:49