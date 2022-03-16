Galatasaray'dan Barcelona maçı biletleri hakkında açıklama!

Galatasaray haberi | UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona'yı ağırlayacak olan Galatasaray'dan maçın biletlerine dair flaş bir açıklama geldi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Karaborsa bilet satışı iddiaları ile ilgili yönetim kurulumuz, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına ivedilikle başvurma kararı almıştır." denildi. İşte o açıklamanın detayları... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.03.2022- 17:57