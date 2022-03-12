UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, gözünü Beşiktaş derbisine çevirdi.
Galatasaray'da Torrent'ten rotasyon! Beşiktaş derbisinde 5 isim yok
Son dakika Galatasaray haberi | UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçında Barcelona deplasmanından 0-0'lıkla beraberlikle dönen sarı-kırmızılılarda rota Beşiktaş derbisine döndü. Teknik direktör Torrent'in, hafta içinde oynanacak olan Barcelona maçını düşünürek derbide rotasyon yapacağı öğrenildi. İşte İspanyol teknik adamın rotasyon yapacağı isimler... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, 14 Mart Pazartesi günü oynanacak dev derbi için hazırlıklarını İzmir'de sürdürüyor.
Teknik direktör Domenec Torrent, Barcelona ile oynanacak rövanş maçını düşünerek Beşiktaş karşısına daha farklı bir 11'le çıkmayı planlıyor.