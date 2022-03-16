Almanya'da Borussia Dortmund forması giyen 31 yaşındaki İsviçreli file bekçisi Roman Bürki devre arasında Galatasaray ile transfer görüşmesi yapmıştı.
Adı Galatasaray'la anılan Roman Bürki'nin yeni takımı belli oldu! Sezon sonunda...
Galatasaray transfer haberi | Devre arasında adı sarı-kırmızılı takımla anılan Dortmund'un kalecisi Roman Bürki'nin yeni adresi belli oldu. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.03.2022- 19:10 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022- 19:11
Roman Bürki'yi sezon sonuna kadar kiralamayı planlayan sarı kırmızılılar İsviçreli kalecinin Muslera'nın sakatlıktan erken dönmesi sebebiyle sürekli forma giyeceği bir takıma gitmek istemesi üzerine transfer gerçekleşmemişti.
YENİ ADRESİ AMERİKA!
Borussia Dortmund, İsviçreli kaleci Roman Bürki'nin sezon sonunda St. Louis City forması giyeceğini açıkladı.