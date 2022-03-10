UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya geldi. Grupları namağlup tamamlayıp adını son 16 takım arasına yazdıran sarı-kırmızılılar, Napoli'yi eleyen Katalan devine rakip oldu. Camp Nou'da oynanan ilk maçta gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşmasında Avrupa'daki tek temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Barcelona'ya konuk oldu. Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmaya Katalan devi, "Stegen, Dest, Araujo, Garcia, Alba, De Jong, Pedri, Nico, Traore, Depay, Torres" ilk 11'iyle başlarken; Galatasaray ise "Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Mohamed" ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılılar maç boyunca topun arkasında kalarak iyi bir savunma yaptı ve İspanyol temsilcisine geçit vermedi.

GOMIS OFSAYTA TAKILDI!

Maça yedek başlayan ve 68. dakikada Mostafa Mohamed'in yerine giren Bafetimbi Gomis, 78. dakikada ağları sarssa da bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.





KAZANAN ÇEYREK FİNALDE OLACAK!

Golsüz beraberlikle sona eren maçın rövanşı 17 Mart Perşembe günü Nef Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak.

TORRENT VE PENA ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent ile kaleci Inaki Pena, eski takımlarına karşı mücadele etti.

İspanyol teknik adam, 2007'de vatandaşı Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak Barcelona B takımında görev aldı. Bir yıl sonda A takım teknik ekibinde yer alan Torrent, 4 yıl boyunca Guardiola yönetiminde başarılı bir süreç geçirdi.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Barcelona'dan kiraladığı Pena ise 2013'ten geçen ayın sonuna kadar bordo-lacivertlilerde çeşitli yaş kategorilerinde forma giydi.

Galatasaray teknik ekibinde yer alan yardımcı antrenör Jordi Gris ile kaleci antrenörü Ricard Segarra da uzun süre Barcelona'da görev aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

26. dakikada ceza yayının hemen dı��ında Barcelona serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Depay'ın sert şutunda kaleci Pena gole izin vermedi.

39. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Kerem'in sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.

42. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Depay'ın sert şutunda Pena topu güçlükle çeldi.

62. dakikada son çizgiye inen Traore'nin ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayı üzerinde buluşan Alba'nın şutu yandan dışarı çıktı.

75. dakikada sağ kanattan Traore'nin ortasında ceza sahasında oluşan karambolde Aubamayeng röveşata denedi. Savunmadan dönen top De Jong'un önünde kaldı. Bu oyuncunun şutu direğe çarptı, ardından kaleci Pena meşin yuvarlağı kontrol etti.