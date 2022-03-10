Galatasaray Barcelona'nın serisini bozdu! 18 maç sonra...
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan ilk maçta gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Sarı kırmızılılar, Barcelona karşısında kalesini kapatarak 18 maç sonra rakibinin gol atamamasını sağladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.03.2022- 01:17
Kalesini gole kapatan Galatasaray, 18 maç sonra Barcelona'nın gol atamamasını sağladı. Mücadelede Barcelona'nın 1 topu direkten dönerken kaleci Inaki Pena da kurtarışlarıyla gole izin vermedi.
Barcelona, gol atamadığı son resmi karşılaşmayı 4 Aralık 2021 tarihinde evinde Real Betis'e 1-0 yenilerek yaşamıştı.