UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya geldi ve sahadan 0-0 eşitlikle ayrıldı. Mücadele sonrası sarı-kırmızılıların teknik direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulundu. "Oyuncuların şu anki fiziksel kapasitelerinden inanılmaz memnunuz." diyen İspanyol çalıştırıcı, "Xavi, benim arkadaşım. Birlikte uzun yıllar geçirdik. İstanbul'a ona beklediğimizi söyledim" ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri:

Xavi, benim arkadaşım. Birlikte uzun yıllar geçirdik. İstanbul'a ona beklediğimizi söyledim, kucaklaştık ve bu şekilde bitirdik.

Oyuncuların şu anki fiziksel kapasitelerinden inanılmaz memnunuz. Bizim antrenörlerimizi tebrik etmemiz gerekiyor. Konya maçında iyi oynamadık ancak bu konuda çok geliştirdik kendimizi.

Şu an İstanbul'da hava durumu nasıl bilmiyorum ama iyi olmadığını duydum. Barcelona'da antrenman yapmayı düşündük.Burada bir antrenman yapacağız. Kulübe söyledim ben, İzmir'e veya Antalya'ya gideriz. Asıl isteğimiz antrenman yapmalıyız. Antrenman yapmamız şart. Şu an için en önemlisi Beşiktaş maçı, Barcelona rövanşı değil.