Konyaspor ile Galatasaray'ın kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 28. hafta maçında sarı-kırmızılıların devre arası transferlerinden Erick Pulgar'ın performansı gündem oldu.
Galatasaray'da Erick Pulgar'a büyük tepki! Gedson Fernandes detayı...
Galatasaray haberi | Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-0'lık skorla mağlup olan sarı-kırmızılı takımda oyunculara eleştiriler sürüyor. Galatasaray'ın devre arasında Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Erick Pulgar'ın performansı sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük tepki gördü. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.03.2022- 10:43
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, geçen hafta Rizespor maçın ilk 11'de yer verdiği Omar, Taylan ve Mostafa Mohamed'i kulübeye çekti. Bu isimlerin yerine Boey, Pulgar ve Gomis sahaya çıktı.
Bu maça kadar yalnızca 3 karşılaşmada forma giyen ve 79 dakika sahada kalan Pulgar'ın, beklenenden az forma şansı bulması eleştiriliyordu.